حلة جديدة لـ”حساب المواطن”

طلق برنامج حساب المواطن، بوابته الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلتهما الجديدة، بإضافة عدد من الخدمات والحلول المتكاملة لخدمة المستفيدين.
وشملت التغييرات على مستوى البوابة الإلكترونية، اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدر، بالإضافة إلى استرجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر.
كما تضمنت التعديلات إضافة أسباب التغير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسية، وإمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين، فضلًا عن إضافة صفحة “الإحصائيات”، التي تشمل ملخصًا لمجموع الدفعات السابقة، والمبالغ المعلقة والمرتجعة.
وعلى مستوى التطبيق، تضمنت التغييرات إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وخدمة الحاسب التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.
كما تتضمن تحديثات التطبيق الحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسية، وإضافة أسباب التغير في الدفعة بشكل مباشر في الصفحة الرئيسية، وإدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات من تقديم الاعتراضات وإرفاق المستندات.
وفق “أخبار 24”.