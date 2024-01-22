تمديد التقديم على “البورد السعودي”

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن تمديد فترة التقديم على برامج “البورد السعودي” في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2024م، وذلك حتى 15 فبراير المقبل.
وقالت الهيئة إن جميع الاختبارات التحسينية بين 1 يناير و8 فبراير سيتم عكسها تلقائيا لملف المتقدم قبل إغلاق البوابة، مشيرة إلى أن حالة الاختبار (pass) تعتبر شرطا أساسيا لقبول طلب التقديم قبل إغلاق البوابة.
وكانت الهيئة ذكرت سابقا أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في 19 مارس المقبل، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و9 مايو 2024، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية يوم 9 مايو.
وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 4 يونيو 2024، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو المقبل، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم من الشهر ذاته، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر 2024.
وفق “أخبار 24”.