أكبر زيادة لـ”تاسي” في آخر أسبوعين

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” في جلسة اليوم، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً أكبر نسبة زيادة في الأسبوعين الأخيرين، ومتخطياً مستوى 12100 نقطة، جاء ذلك بدعم زيادة الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعار معظمها، وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 9 بلايين ريال، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وبدعم من ارتفاع 55 % من أسهم الشركات المدرجة، أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12110.32 نقطة في مقابل 12003.66 نقطة أمس، بزيادة 106.66 نقطة بارتفاع 0.89 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 143 نقطة نسيتها 1.2 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 44 % إلى 9.4 بليون ريال، في مقابل 6.55 بليون الجلسة السابقة، وصعدت الكمية المتداولة 21 % إلى 337 مليون سهم، في مقابل 278 مليوناً أمس، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 38 % إلى 547 ألف صفقة في مقابل 397 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 12 % إلى 617 سهماً.
وطاول الصعود أسهم 126 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 91 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.014 تريليون ريال، بخسارة قدرها 46 بليوناً بنسبة 0.42 %.وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم “مجموعة إم بي سي” الأبرز في السوق بعد ارتفاعه 10 % وصولا إلى 80 ريالاً من تداول 908 آلاف سهم، وبالنسبة نفسها ارتفع سهم مجموعة الحكير إلى 2.76 ريال من تداول 26 مليون سهم، تلاه سهم تكوين الصاعد 6.4 % إلى 19.4 ريال.
في المقابل سجل سهم وقت اللياقة أكبر خسارة في السوق بلغت 2.20 % إلى 178 ريالاً من تداول 427 ألف سهم، تبعه سهم الفخارية بخسارة 2.08 % إلى 49.45 ريال من تداول 386 ألف سهم.
وتصدر سهم “سال” السوق بأكبر سيولة متداولة بلغت 1.08 بليون ريال ارتفع سعره خلالها 0.36 % إلى 224.80 ريال، تلاه سهم أرامكو السعودية بسيولة 812 مليون ريال، هبطت بسعره 1.09 % إلى 31.65 ريال.