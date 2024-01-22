السماح للجمعيات الأهلية باستخدام نقاط بيع “متنقلة”

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن السماح للجمعيات الأهلية باستخدام نقاط البيع المتنقلة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن ذلك سيسهم في دعم نمو التبرعات، ما يساعد في تنمية موارد الجمعيات الأهلية لتحقيق المستهدفات التنموية، وتسهيل رحلة المتبرع عبر إتاحة قناة جديدة لبذل العطاء، بجانب تعزيز الرقابة وتقليل مخاطر التبرعات النقدية.
وأكد المركز أنه يعمل حالياً على وضع ضوابط ومعايير استخدام أجهزة نقاط البيع المتنقلة، وذلك لضمان عدم استخدام تلك الأجهزة بشكل غير نظامي والحد من أي استغلال لها في الاحتيال المالي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الضوابط خلال الفترة القادمة. وفق “أخبار 24”.