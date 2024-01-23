“23” مرشحاً لخوض انتخابات عضوية “هيئة الصحفيين”

نظرت لجنة أعمال الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين، في الطلبات التي تقدم بها 23 إعلامياً وإعلامية من أعضاء الهيئة الذين يحق لهم الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة، بعد أن توافرت فيهم الشروط المطلوبة.
وتابعت اللجنة في اجتماع مع مراقبة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الهيئة ولجنة التظلمات بمقر الهيئة بالرياض، الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي سيعمل بها بدءاً من تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وانتهاءً بالعملية الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني في مقر الهيئة.
وأهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، بأعضاء الجمعية العمومية المتفرغين ممن سددوا رسوم الاشتراك عن العام المالي 2023، الاستجابة للدعوة التي أرسلت لهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري بمقر الهيئة، مبيناً أن تسجيل الحضور سيبدأ من الساعة 11:00 من صباح نفس اليوم. وفق “أخبار 24”.
وحث “المالك” الجميع على المشاركة بفاعلية في أعمال الجمعية، وانتخاب مَن يرونه الأنسب لتمثيلهم في مجلس إدارة الهيئة الجديدة، موجهاً الشكر لجميع الزملاء وأعضاء المجلس وأمين عام الهيئة على التعاون في إنجاح المهام المسندة إليهم.