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23/01/2024   8:34 ص

“الزنك” يعالج “الحكة”

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أكدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “إكزتر” البريطانية، فاعلية الزنك في علاج مرض القلاع البكتيري المعروف بـ “عدوى الخميرة”، والذي يتسبب في أعراض مزعجة أبرزها الحكة الشديدة.

ولفتت الدراسة المنشورة بدورية “Science Translational Medicine” الطبية، إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بالمرض؛ حيث أفادت التقارير الرسمية بأن 75% من النساء معرضات للإصابة بعدوى متكررة.

ووجد الباحثون أن الزنك المتوفر في العديد من الأطعمة مثل المأكولات البحرية والحبوب الكاملة، يقاوم الالتهابات الناتجة عن مستضد (Pra1) الذي يحفز ظهور المرض. وفق “أخبار 24”.

“الزنك” يعالج “الحكة”

طب وتداوي
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