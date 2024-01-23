“فحص جديد” يكشف “الزهايمر”

توصلت دراسة حديثة أجريت بجامعة “غوتنبرغ” السويدية، إلى اختبار دم جديد يمكن استخدامه لفحص مرض الزهايمر بدقة عالية، حتى قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور.
ولفتت الدراسة المنشورة بدورية ” JAMA Neurology” العلمية، إلى أن الاختبار يستهدف البحث عن نوع من البروتينات يسمى بروتين “p-tau”، والذي يساعد في رصد علامة حيوية رئيسية للمرض تحمل اسم ” p-tau217″.
وتزيد هذه العلامة الحيوية التي يرصدها اختبار الدم الجديد من تراكم البروتينات الضارة في الدماغ، حيث يساعد الاختبار على توفير النفقات وتجنب الخضوع لفحص الدماغ أو البزل الشوكي المكلفين. وفق “أخبار 24”.