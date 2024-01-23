اكتشاف “سعودي” يكافح “الملاريا”

تمكن فريق بحثي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، من تحديد جين مسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا داخل كريات الدم الحمراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأثبت الباحثون أن طفيليات الملاريا، لا تستطيع التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء بالشكل المعتاد، عند إيقاف عمل الجين المسؤول عن ذلك.
واكتشفوا أن تعطيل عمل الجين يحد من اختراق طفيليات الملاريا لخلايا أخرى في الدم، ما يؤدي إلى تخفيف أعراض المرض، والحد من انتشار العدوى.
ويتيح هذا الاكتشاف ابتكار أدوية ذات فعالية أكبر، لعلاج الملاريا المتصورة المنجلية التي تتسبب في وفاة أكثر من نصف مليون إنسان سنويًا. وفق “أخبار 24”.