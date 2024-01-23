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رياضة > رسميًا.. تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”
23/01/2024   1:39 م

رسميًا.. تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، والتي كانت مقرر ة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.

وأشارت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن القرار يأتي في ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة.

وتعمل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقًا لمتغيرات الروزنامة القارية على أن يتم إعلانه فور اعتماده. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”

رياضة
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