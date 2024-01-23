الفيصل مشيدًا باستضافة “السوبر الإيطالي”: نجاح مستمر

أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بنجاح استضافة كأس السوبر الإيطالي بالرياض على ملعب الأول بارك.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على منصة إكس: “استضافة جديدة ونجاح مستمر في موطن الأحداث الرياضية”، مضيفًا: “تمكين قيادة وطننا ودعمها الدائم خلف كل نجاح ومنجز”.
وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع ليقود إنتر ميلان للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، على ملعب الأول بارك. وفق “أخبار 24”.