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رياضة > “مغربية” تدخل تاريخ “أمم أفريقيا للرجال”
23/01/2024   1:38 م

“مغربية” تدخل تاريخ “أمم أفريقيا للرجال”

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دوّنت المُحكمة المغربية بشرى كربوبي، اسمها بتاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا للرجال بقيادتها لمباراة غينيا بيساو ونيجيريا.

وأصبحت المُحكمة المغربية الأولى عربيًا التي تتولى قيادة مباراة بكأس أمم أفريقيا؛ إذ يُساعدها كل من الكاميرونية كارين فومو، كمساعد أول، والزامبي ديانا شيكوتيشا، مساعد ثان، والمغربي جلال جيد، مساعد رابع.

ويلتقي منتخب غينيا بيساو نظيره نيجيريا مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023. وفق “أخبار 24”.

وكانت كربوبي قد فازت مؤخرًا بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”.

“مغربية” تدخل تاريخ “أمم أفريقيا للرجال”

رياضة
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