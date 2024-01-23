“نيجيريا وغينيا الاستوائية” يتأهلان لدور الـ”16″

ألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ليخسر 4-صفر “الاثنين” أمام غينيا الاستوائية التي تأهلت برفقة نيجيريا إلى دور 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.
وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو 1-صفر ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.
وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري بينما توقف رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب غينيا بيساو البطولة دون أن يحصد أي نقطة. وفق “أخبار 24”.