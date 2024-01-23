إطلاق مبادرة “التطوع الاحترافي” في النشاط العقاري

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، مبادرة “التطوع الاحترافي” في النشاط العقاري، وذلك خلال أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في النشاط العقاري، ونشر الوعي بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي، وتمكين الشخصيات الريادية والقيادية في المجتمع العقاري لنقل المعرفة إلى المستفيدين، لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وفي مجالات قطاع الأعمال التي تتقاطع مع العقار والإسكان.
وستعمل المبادرة على استدامة العمل التطوعي في النشاط العقاري، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة والجمعية في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس، والسعي لتصميم مبادرات نوعية نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي.
وسيسهم “التطوع الاحترافي” في تهيئة بيئة تطوع متميزة لتعظيم أثر المتطوع في مجتمعه، وتمكين برامج توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع عدد من المختصين في القطاع غير الربحي، وإطلاق فرص عمل تطوعية احترافية بمجال العقار والإسكان.
وتم إطلاق المبادرة بالتعاون مع جمعية الاتحاد العقاري، وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين والقيادات. وفق “أخبار 24”.
ويُصنف العمل التطوعي على 3 مستويات رئيسية، وهي: (التطوع العام، والتطوع المهاري، والتطوع الاحترافي)، ويعد التطوع الاحترافي أحد أبرز مستويات العمل التطوعي، وله أثر كبير في القضايا المجتمعية والاقتصادية المختلفة، حيث يركز على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد؛ لنقل ومشاركة أفضل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية.
يذكر أن القطاع غير الربحي يواكب رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% ورفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، بحلول عام 2030، ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في تطوير عدة مجالات تخدم المجتمع وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.