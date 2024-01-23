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جديد المحليات > “3 آلاف” تعدٍّ على المساجد بـ”5 سنوات”
23/01/2024   4:52 م

“3 آلاف” تعدٍّ على المساجد بـ”5 سنوات”

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رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الخمس السنوات الماضية، أكثر من 3 آلاف تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد في مختلف مناطق المملكة، منها التعديات التي تتم على الكهرباء والمياه.

وأتمت الوزارة معالجة أكثر من 2500 تعد وتجاوز، وتواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ، أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه، أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار الحرص على المال العام، والحفاظ على قداسة بيوت الله.

ودعت “الشؤون الإسلامية” المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعديات على خدمات، أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق.وفق “أخبار 24”.

“3 آلاف” تعدٍّ على المساجد بـ”5 سنوات”

جديد المحليات
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