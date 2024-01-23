6.6 مليون م³ “وفرة مائية” بـ 2023

كشف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، عن أن تفعيل البرامج الاستراتيجية ومبادرات ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري ساهم في تحقيق وفر مائي تراكمي بنهاية عام 2023م بمقدار 6.6 مليون متر مكعب.
وأوضح المركز في تقريره حول منجزاته للعام الماضي، أنه من خلال إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات، والتي أسهمت في تحقيق وفورات مائية في عينة من مباني القطاع الحكومي والقطاع السكني تراوحت في المتوسط بين 62% إلى 78%، مبينا أنه تم تحقيق وفورات مالية عالية من خلال عدة مشاريع استهدفت تطبيق حلول ترشيدية في عينة من مباني الجهات الحكومية والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى الوفورات المائية لحسابات القطاع السكني من خلال خدمة كشف التسربات عن طريق تطبيق “كشف”، وذلك سعياً للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن الوفر اليومي التراكمي المحقق بلغ أكثر من 25 ألف متر مكعب، وهو ما يعادل احتياج أكثر من 31 ألف وحدة سكنية، كما يعادل احتياج أكثر من 155 ألف مستفيد باليوم، مبينا أن مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي حقق وفرا يوميا تراكميا بمقدار 6,291 مترا مكعبا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية 75%، بينما حقق مشروع ترشيد استهلاك المياه في المساجد والمدارس في مرحلته الأولى وفرا يوميا تراكميا بمقدار2,597 مترا مكعبا، ومتوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية حتى الآن إلى 78%.
وأشار إلى أن تطبيق “كشف” الذي يقدم خدمة كشف التسربات بموثوقية عالية عن طريق شركات ومؤسسات مسجلة بمنصة كشف في تحقيق وفر يومي تراكمي بمقدارأكثر من 16 ألف متر مكعب، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه للحسابات المستفيدة من خدمة الكشف من خلال التطبيق إلى 62%.
وفق “أخبار 24”.