تجارب ناجحة في “صناعة الحلال”

ناقشت جلسات اليوم الأول من منتدى مكة للحلال، الذي انطلق في مكة المكرمة، جملة من القضايا المهمة ذات العلاقة بدراسة الوضع الراهن لصناعة الحلال وآفاق تطويره، عبر عدد من المحاور المهمة.
المنتدى يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمركز المعارض والفعاليات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالشراكة بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأعضاء اتفاقية “منافع”.
وبدأت أولى الجلسات بمحاضرة عنوانها “النماذج الناجحة في صناعة الحلال: دراسات حالات من دول مختلفة”، شارك فيها الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال ناتافان مامادوفا، ورئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات الجنة معايير الحلال المجلس الروحي لمسلمي جمهورية تتارستان عباس حضرة شليا بوشنيكوف، ومستشار وزارة خارجية البوسنة والهرسك دينو ساليموفيتش.
واشتملت الجلسة، على محاور عدة تمثلت في دراسة الحالات في تنظيم صناعة الحلال، واستعراض التجارب الناجحة في تنظيم صناعة الحلال من دول مختلفة، والتركيز على النماذج الرائدة في تطبيق الأنظمة والمعايير الحلال وضمان الجودة، وتحليل العوامل الرئيسة التي أسهمت في نجاح هذه النماذج والتحديات التي واجهتها، إضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في إنتاج وتوزيع منتجات الحلال، والتسويق والترويج لمنتجات الحلال، والنظر في أفضل الممارسات في توجيه الحملات الإعلامية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية بعنوان، “تجارب عالمية في صناعة الحلال: تجارب تنظيمية وتشريعية وتنموية”، ناقشت دراسة ومقارنة التجارب التنظيمية المختلفة في الدول العربية والغربية والآسيوية وغيرها، والهياكل التنظيمية المختلفة والجهات المعنية بتنظيم صناعة الحلال، واستكشاف التحديات القانونية والقضايا المتعلقة بتعريف وتوثيق الحلال ومكافحة التزوير والغش، وتسليط الضوء على الدور الاقتصادي والتنموي لصناعة الحلال على المستوى العالمي. وفق “أخبار 24”.
تلا ذلك الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان “الابتكار في التسويق والتميز التجاري: صناعة السفر والسياحة”، تطرقت إلى أهمية الابتكار في صناعة السفر والسياحة الحلال، واستعراض دور الابتكار في تحقيق التميز التجاري والمنافسة في صناعة السفر والسياحة الحلال، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحسين التسويق وتجربة العملاء في قطاع السفر والسياحة الحلال، واستعراض أهمية تقديم تجارب سفر وسياحة مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الحلال للفوز بثقة العملاء وغيرها.
واختتمت جلسات اليوم الأول بمحاضرة عن “التطوير وتحولات صناعة الحلال: رؤى وتحديات”، واشتملت على عدد من المحاور، منها: تحليل الوضع الحالي للابتكار والتطوير في صناعة الحلال المحلية، والفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصناعية في عملية الابتكار والتطوير والتسويق في صناعة الحلال، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للابتكار والتطوير والتسويق في صناعة الحلال.