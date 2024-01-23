“هاوي” تستقطب “نصف مليون” زائر

استقطبت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة خلال العام الماضي 440 ألفًا، من عدد زوار المعارض خلال رحلات “هاوي” التعريفية في 30 مدينة ومحافظة حول المملكة، وسجلت 678 نادي هواة في البوابة بنسبة 215%، إضافة إلى 571 فعالية مقامة من قبل الأندية، فيما بلغت أعداد المرافق 800 مرفق حول المملكة.
وأشارت البوابة إلى أن عدد المسجلين على البوابة في 2023، بلغ 33 ألف عضو، إضافة إلى تحقيق وصول على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 27 مليونًا.
وأكد مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق الغرابي، أن تحقيق هذا النمو يعكس التفاعل الإيجابي مع “هاوي” ويبرهن على الحاجة المُلحّة لمثل هذه البيئة المبتكرة والمحفزة لدى أفراد المجتمع لاستكشاف وتطوير هواياتهم.
وأضاف الغرابي: سنستمر بدعم وتمكين احتياجات الهواة وأنديتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة.
وكانت البوابة الوطنية للهوايات قد أطلقت مؤخرا تطبيق “هاوي” الجديد بحزمة خدمات مطورة وجديدة مُقدمة للهواة في جميع مدن ومحافظات المملكة، بهدف مساعدة الأشخاص على اكتشاف هواياتهم إلى جانب تسهيل وتمكين ممارستهم لهواياتهم، بمختلف شرائحهم العمرية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج جودة الحياة قد أسس البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” في أكتوبر 2022م وتجمع 12 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات من خلال تطبيق “هاوي”.