“صندوق التنمية”يتعاون مع كوستاريكا

ناقش الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أوجه التعاون التنموي في كوستاريكا مع وزير الخارجية والأديان بجمهورية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، بحضور سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز.
بعد ذلك، زار وزير الخارجية والأديان بجمهورية كوستاريكا، المعرض التفاعلي داخل مقر الصندوق، حيث اطلع على أبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان، مشيدًا بما يقدمه الصندوق من نشاط تنموي لتعزيز التنمية الدولية المستدامة حول العالم. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الصندوق بأن يكون شريكًا استراتيجيًا شاملًا ممكنًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية، خصوصاً أن للصندوق سجلاً تنموياً حافلاً منذ عام 1975م؛ إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية والحيوية، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان المستفيدة.