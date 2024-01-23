جني الأرباح يهبط بـ “تاسي” عند الإغلاق

عاود المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم تراجعه مجدداً بعد ارتفاعه اليومين السابقين، جاء ذلك بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح وانخفاض أسعار 64 % من أسهم الشركات المدرجة في السوق، صاحب ذلك انخفاض في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % تعادل 4.99 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 12105.33 نقطة في مقابل 12110.32 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 138 نقطة نسيتها 1.15 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 10 % إلى 8.47 بليون ريال، في مقابل 9.42 بليون أمس، بينما هبطت الكمية المتداولة 9 % إلى 307 ملايين سهم، في مقابل 337 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 8 % إلى 501 ألف صفقة في مقابل 547 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة 0.74 % إلى 613 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 231 شركة، انخفضت أسعار 128 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 82 شركة، واستقرت أسهم 21 شركة عند أسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 0.01 %، تعادل 11 بليون ريال، إلى 11.013 تريليون ريال.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 11 قطاعاً من السوق، تصدرها مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية الصاعد 1.48 %، تلاه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 1.31 %، ثم مؤشر الأدوية الصاعد 1.20 %، وصعد مؤشر الاتصالات 0.60 %، فيما سجل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل زيادة بين القطاعات بلغت 0.04 %.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 10 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر السلع طويلة الأجل الخاسر 0.92 % من قيمته، تلاه إنتاج الأغذية بخسارة 0.84 %، وبلغت خسارة قطاع المصارف 0.16 %، فيما سجل مؤشر المواد الأساسية أقل خسارة بلغت 0.014 %. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فتصدرها سهم البحري المرتفع 4.48 % وصولاً إلى 23.30 ريال، تلاه سهم سمو بزيادة 4.22 % إلى 42 ريالاً، في المقابل سجل سهم مجموعة إم بي سي أكبر خسارة في السوق بلغت 9.89 % هبوطاً إلى 72 ريالاً، فيما حقق سهم الراجحي أكبر سيولة متداولة بلغت 628 مليون ريال ارتفع سعره خلالها إلى 87 ريالاً بزيادة 0.23 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 1.18 % تعادل 290 نقطة، انخفاضاً إلى مستوى 24873 نقطة، في مقابل 24583 نقطة، جاءت من تداول 1.47 مليون سهم، قيمتها 20 مليون ريال، نفذت من خلال 2131 صفقة.