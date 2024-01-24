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جديد المحليات > “سوق الأولين” يحتضن مواهب “ذوي الإعاقة”
24/01/2024   8:16 ص

“سوق الأولين” يحتضن مواهب “ذوي الإعاقة”

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يواصل موسم الرياض، إتاحة الفرص لذوي الإعاقة في جميع مناطقه؛ لتعزيز مواهبهم وصقلها في أكثر الأماكن ازدحاماً بالزوار والمُتسوقين وعشاق الترفيه.

ومن أبرز النماذج الشاهدة على ذلك منطقة سوق الأولين التي اتخذ “ذوو الإعاقة” من فعالياتها مكاناً لممارسة هوايتهم؛ حيث يمارس العم عادل سليمان، رغم إصابته بشلل رباعي هوايته في تجارة العود والبخور، والتي بدأها منذ صغره، حين كان يرافق والده إلى سوق الزل لبيع وشراء أنواع الطيب والبخور.

ويتميز نشاط “سليمان” بجودة منتجاته التي تتقاسمها أدخنة العود وخيوط الزعفران، في منطقة مليئة بالزوار القادمين من مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى زوار موسم الرياض القادمين من جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.

“سوق الأولين” يحتضن مواهب “ذوي الإعاقة”

جديد المحليات
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