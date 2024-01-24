تعاون سعودي بلغاري بمجالات “الطاقة”

ركز اجتماع بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في بلغاريا ماريا غابرييل، على سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.
واستعرض الجانبان، جهود المملكة ومساعيها في مواجهة تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، وأبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويواصل وزير الطاقة مباحثاته الخارجية لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، والتي كان آخرها مباحثات أجراها مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر. وفق “أخبار 24”.