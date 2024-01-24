نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعاون سعودي بلغاري بمجالات “الطاقة”
24/01/2024   8:20 ص

تعاون سعودي بلغاري بمجالات “الطاقة”

+ = -
57

ركز اجتماع بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في بلغاريا ماريا غابرييل، على سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

واستعرض الجانبان، جهود المملكة ومساعيها في مواجهة تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، وأبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويواصل وزير الطاقة مباحثاته الخارجية لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، والتي كان آخرها مباحثات أجراها مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر. وفق “أخبار 24”.

تعاون سعودي بلغاري بمجالات “الطاقة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285550.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com