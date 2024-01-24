جولات لفحص “الأطعمة” بدور “السينما”

نفذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما؛ للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية؛ حفاظاً على سلامة المستهلكين.
وتضمنت الجولات الرقابية فحص معدات التحضير، ومراقبة عمليات الحفظ والتخزين، مبينة أنها تهدف من حملاتها إلى رفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وأوضحت أن الجولات شملت فحص عينات من الأغذية في مختبراتها المركزية؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك، مبينّةً أن مختبراتها تعزز من الدور الرقابي على الغذاء، وتسهم في تحديد مسببات التلوث في المنشآت حال وجودها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض تستهدف تعزيز مستوى السلامة العامة من خلال تنفيذ أعمال الرقابة، وإيجاد بيئة صحية مستدامة تُلبي تطلعات السكان؛ للوصول إلى خدمات محسنة، ومستوى امتثال مرتفع.