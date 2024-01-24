علاج “السرطان” بمضادات “الاكتئاب”

توصلت دراسة جديدة إلى أن مضاد الاكتئاب “أنسوفاكسين هيدروكلوريد” قد يكون بارقة أمل لعلاج نمو خلايا سرطان القولون كونه يقوي جهاز المناعة.
وأظهرت التجارب وفقاً لموقع “ساينس إليرت”، أن “أنسوفاكسين هيدروكلوريد” الذي تم إعطاؤه عن طريق الفم عمل على تثبيط نمو السرطان، وأنتج مناعة طويلة الأمد، بعد أن عزز خلايا تسمي “CD8 T”، والتي تعد أقوى المؤثرات في الاستجابة المناعية المضادة للسرطان.
يُشار إلى أن “أنسوفاكسين هيدروكلوريد” اجتاز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية كمضاد للاكتئاب، وتمت الموافقة عليه لعلاج الاكتئاب الشديد في الصين.