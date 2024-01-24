خطوات “بسيطة” تحمي أجهزة “آبل”

وفرت شركة “Apple”، ميزة جديدة تُمثل حماية إضافية في حال سرقة الأجهزة الخاضعة لنظام تشغيل “iOS 17.3″، وحصول السارقين على رمز الدخول أو إعادة تعيينه أو تغيير “بطاقة SIM”.
وتمنح الميزة الجديدة صاحب الجهاز المفقود تتبع موقعه عبر تطبيق ” Find My iphone”، وإرسال رسالة إلى الشخص الذي يحمله، ومسح بياناته عن بُعد، كما أنها تمنع أي شخص آخر من إيقاف تشغيل الجهاز أو تطبيق Find My أو تعطيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة.
ويتطلب الاستفادة من الميزة التي تعمل عن طريق ربط الجهاز بحساب Apple ID، إدخال كلمة المرور الخاصة بصاحب الهاتف أو استخدام Face ID أو Touch ID لإلغاء غلقه، وعند إزالة بطاقة SIM الخاصة بالجهاز أو تم توصيله بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية جديدة، فسيتم إرسال إشعار إلى حساب Apple ID الخاص بالحساب، وبعدها يتم تعطيل الجهاز تلقائياً. وفق “أخبار 24”.