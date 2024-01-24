تراجع “طفيف” بأسعار النفط

أنهت أسعار النفط التعاملات بانخفاض طفيف متأثرةً بوفرة الإمدادات في عدة أماكن؛ ما زاد من الضغط على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.
وسجل خام برنت انخفاضاً بمقدار 51 سنتاً أي 0.6 %، ليبلغ عند التسوية 79.55 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً أو ما يعادل 0.5 % ليسجل 74.37 دولار للبرميل عند التسوية.
وتوقع مختصون أن يؤثر الضعف المستمر في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على أسعار النفط بشكل عام.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، خلافاً لإمدادات البنزين التي كان من المتوقع أن ترتفع بنحو 2.3 مليون برميل. وفق “أخبار 24”.