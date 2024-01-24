نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تراجع “طفيف” بأسعار النفط
24/01/2024   8:20 ص

تراجع “طفيف” بأسعار النفط

+ = -
42

أنهت أسعار النفط التعاملات بانخفاض طفيف متأثرةً بوفرة الإمدادات في عدة أماكن؛ ما زاد من الضغط على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل خام برنت انخفاضاً بمقدار 51 سنتاً أي 0.6 %، ليبلغ عند التسوية 79.55 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً أو ما يعادل 0.5 % ليسجل 74.37 دولار للبرميل عند التسوية.

وتوقع مختصون أن يؤثر الضعف المستمر في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على أسعار النفط بشكل عام.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، خلافاً لإمدادات البنزين التي كان من المتوقع أن ترتفع بنحو 2.3 مليون برميل. وفق “أخبار 24”.

تراجع “طفيف” بأسعار النفط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285562.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com