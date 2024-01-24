اليوبيل الماسي لـ”الشباب” .. توثيق لماضٍ عريق

يحتل نادي الشباب مكانة كبيرة في عالم الكرة السعودية، حفرها على مدار 75 عامًا، وساهم فيها العديد من الأجيال، فلم يطلق عليه لقب “شيخ الأندية السعودية” من فراغ، إنما حقيقة أكدتها الأعوام المتتالية.
ويحتفل نادي الشباب الذي تأسس عام 1947، بذكرى تأسيسه الـ 75 أو “اليوبيل الماسي” بمواجهة فريق روما الإيطالي، ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء “الأربعاء” على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
الاحتفال بـ”اليوبيل الماسي” أعلن عنه في وقت سابق، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: “جمهور نادي الشباب.. شيخ الأندية.. في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي بمباراة مع نادي روما الإيطالي.. بالتوفيق إن شاء الله”.
أمّا إدارة نادي الشباب فقد أعلنت استعدادها للاحتفال باليوبيل الماسي تحت شعار: “ماضٍ عريق.. وحاضر مزدهر” لتوثيق سبعة عقود من الزمن كان فيها اسم الشباب حاضرًا في سجلات الكرة السعودية، وحاصدًا للألقاب المحلية.
وبالنسبة لنادي روما العريق الذي سيشارك في المباراة، فقد كانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت أن شعار موسم الرياض بهويته الجديدة سيكون حاضرًا في قميص نادي روما الإيطالي لموسمين مقبلين.
ووفقَا لما أعلنته هيئة الترفيه في وقت سابق تضمنت الشراكة إقامة مباراة ودية واحدة خلال موسم الرياض ليعود الفريق الإيطالي للعب في السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارته الأخيرة.
وتنتظر الجماهير السعودية، لا سيما الشبابية، مواجهة ممتعة بين الشباب ونجوم نادي ورما مثل الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو وستيفان الشعراوي والأرجنتيني لياندرو باريديس وغيرهم من اللاعبين بقيادة مدربهم الجديد دانييلي دي روسي.
أمّا “شيخ الأندية السعودية” فيرغب في تلك الليلة استرجاع ذكرياته خصوصًا أمام الأجيال الأصغر سنًا، وتعريفهم بتاريخ ناديهم الذي نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي 6 مرات، آخرها موسم 2011-2012.
كما حقق الشباب وصافة الدوري 6 مرات، وحقق بطولتين على مستوى الخليج العربي في كأس الخليج للأندية وعددًا من البطولات والإنجازات العربية، مثل تحقيقه لأربع بطولات عربية للأندية، منها دوري أبطال العرب مرتين، وكأس السوبر العربي مرتين، إضافة إلى تحقيقه بطولات وإنجازات آسيوية مثل تحقيقه لـ كأس الكؤوس الآسيوية عام 2001. وفق “سبورت 24”.
وعلى مدار تاريخه، قدم نادي الشباب للكرة السعودية العديد من النجوم المميزين الذين ساهموا في تحقيق إنجازات مثل: سعيد العويران، وعواد العنزي، وسعود العتيبي، وعبد الله الشيحان، وأحمد عطيف، وفهد المهلل، ومحمد المغنم، وعبدالله السويلم، ومرزوق العتيبي، وصالح الداوود.