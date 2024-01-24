“النصر” يتدرب بـ”الصين” رغم التأجيل

واصل فريق النصر، مساء الثلاثاء، تدريباته في معسكره بمدينة شينزين، رغم تأجيل مباراتيه الوديتين اللتين كانتا من المقرر أن يخوضهما خلال جولته الحالية في الصين خلال يومي 24 و28 يناير الجاري.
وذكر النصر في بيانٍ أنه لأسباب خارجة عن سيطرته، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين، مشددًا على احترامه لمشجعي كرة القدم في الصين، وتحديدًا مشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو.
وأشار البيان إلى أن النصر على استعداد لإكمال معسكره التدريبي كما هو مخطط له في شينزين؛ نظرًا لما لمسه من ترحيبٍ حارٍ من جانب الجماهير.
ولفت نادي النصر إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين.
وأكد نادي النصر أنه أظهر التزامه غير المشروط بهذه البطولة، وسافر بفريقه الكامل بمن في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في هذه الجولة. وفق “سبورت 24”.