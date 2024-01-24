إرث “الدفاع” وقدراتها ومستقبلها بمعرض “عالمي”

تستعرض وزارة الدفاع بالنسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي 2024، ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.
وسيشارك عدد من كبار قادة الوزارة في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي يُعقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية.
وستقدم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق “الصقور السعودية”، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام المعرض، كما تشارك الخدمات الصحية بالوزارة بعيادات تضم كوادر طبية وصحية، لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الفترة 04 – 08 فبراير المقبل في الرياض.
وقال مدير الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن السلطان: إن محور “الإرث” يتناول نشأة الوزارة وما شهدته من تطورات وتحولات تاريخية، وذلك من خلال التعريف بالتسلسل التاريخي والزمني لمراحل تطوير الجيش السعودي منذ نشأته، إلى جانب إبراز جهود الوزارة الإنسانية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محور “القدرات” سيركز على إظهار قدرات وإمكانات أفرع القوات المسلحة، وسيسلط الضوء على مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، إلى جانب التعريف ببوابة الموردين التي تهدف إلى تسهيل التواصل مع الموردين المحتملين لتلبية احتياجات الشراء المستقبلية للوزارة.
وأكد السلطان أن المحور الثالث “المستقبل” سيتناول مستقبل الوزارة وبرنامج تطويرها، وسيستعرض أهدافها الاستراتيجية، ومبادراتها التطويرية ومراحل تنفيذها.
ويتمحور معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية تحت شعار “للغد نستعد” حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.