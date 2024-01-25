“بوينج 737” تعود إلى “التحليق”

سمحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لطائرات بوينج 737 ماكس بالتحليق مجدداً بعد إقرار برنامج فحص شامل لها، في إطار الحلول الخاصة بإنهاء أزمة العثور على “براغي مفككة”.
ويتضمن الفحص التأكد من أن أجزاء الطائرة تتوافق مع التصميم الأصلي الذي يكون آمناً للتشغيل، على أن تتوقف عملية تشغيل الطائرة على اكتمال تلك العملية، فيما تقوم شركات الطيران بفحص براغي محددة إضافة إلى عمليات تفتيش بصرية ومعالجة أي ضرر أو ظروف غير طبيعية.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أوقفت 171 طائرة من طراز ماكس 9 رداً على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة بوينج 737 ماكس 9 التابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز، حيث تتمتع طائرات 737 ماكس الممنوعة من التحليق بنفس تكوين طائرة شركة آلاسكا التي انفصل لوح عن جسمها. وفق “أخبار 24”.