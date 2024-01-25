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25/01/2024   1:09 م

علاج سرطان الثدي بـ”الإشعاع”

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يعمل علماء بجامعة في بطرسبورغ الروسية على ابتكار دواء إشعاعي جديد يمكن استخدامه في علاج سرطان الثدي.

ويعتمد العلاج الجديد على نظير الراديوم 223، ويمكن حقنه في الورم باستخدام حقنة عادية، وبعد أن يكمل مهمته يتم إزالته من الجسم، على عكس المعالجة الإشعاعية الداخلية لسرطان الثدي التي تكون معقدة جداً ويصعب على المرضى تحملها.

ويتضمن نظير الراديوم مزايا عدة مقارنة بطرق العلاج الإشعاعي الأخرى، إلا أنه لم يستخدم في علاج أنواع أخرى من الأورام، لأنه يتطلب إعادة توجيه عمل المادة إلى الجزء المطلوب من الجسم. وفق “أخبار 24”.

علاج سرطان الثدي بـ”الإشعاع”

طب وتداوي
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