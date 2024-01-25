“7200” فرصة عمل بـ35 شركة كبرى بالأحساء

اختتم الملتقى الموحد الثالث للتوظيف والتدريب للمنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء، بعرض 7200 فرصة في مختلف المجالات والتخصصات، من خلال 35 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، وتوقيع 12 مذكرة تفاهم مجتمعية، وتوظيف مباشر مع عدد القطاعات العامة والخاصة.
الملتقى نظمته الكلية التقنية بالأحساء، تحت شعار “فرصة عمل” بالشراكة مع غرفة الأحساء، وإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وبمشاركة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالأحساء.
وصاحب الملتقى، تنظيم 24 دورة تدريبية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، استفاد منها 6500 شاب وفتاة، في جوانب كتابة السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وأخلاقيات المهنة والسجل المهاري، والتقنيات المهنية لمهارات التعامل مع العملاء، وطرق البحث عن عمل، ومهارات الحاسب الآلي في سوق العمل، ومهارات التواصل والاتصال، ومهارات كتابة الخطابات الرسمية، وإدارة ضغوط العمل، والصحة والسلامة المهنية، والاستعداد للمقابلة الشخصية، والثقافة المالية، وأخلاقيات العمل، إضافة إلى الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، إلى أن الملتقى يمثل حلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه، والمؤهلات المهنية والعلمية المرغوبة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء.