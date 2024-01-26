أسعار “النفط” تتراجع

سجلت أسعار النفط (الجمعة) تراجعاً، إلا أنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزون الخام الأمريكية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بنسبة 0.39 % إلى 82.12 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو إلى 76.95 دولار.
وارتفع خام برنت والخام القياسي الأمريكي 4.5%، والخامان في طريقهما للصعود للأسبوع الثاني على التوالي، بينما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام. وفق “أخبار 24”.