نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الخيبري” في تشكيل الجولة الثالثة لـ”كأس آسيا”
26/01/2024   7:40 م

“الخيبري” في تشكيل الجولة الثالثة لـ”كأس آسيا”

+ = -
43

نجحت 8 منتخبات عربية في التأهل لثمن نهائي كأس آسيا 2023، وعلى رأسهم المنتخب الوطني، بينما فشلت عمان ولبنان في بلوغ هذا الدور.

وشهد التشكيل الأفضل للجولة الثالثة بدوري المجموعات لكأس آسيا لبطولة كأس آسيا، تواجد 4 لاعبين عرب.

وجاء التشكيل الأفضل للجولة الثالثة بكأس آسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سارانون أنوين (تايلاند).

خط الدفاع: فروخ سيفيف (أوزبكستان)، عبد الله الخيبري (السعودية)، مصعب بطاط (فلسطين).

خط الوسط: علي جاسم (العراق)، مهدي طارمي (إيران)، بارفيز جون عمر باييف (طاجيكستان)، لي كانج أين (كوريا الجنوبية).

خط الهجوم : أيمن حسين (العراق)، أياسي أويدا (اليابان)، فيصل حليم (ماليزيا).

التشكيل الأفضل للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023

وفق “سبورت 24”.

“الخيبري” في تشكيل الجولة الثالثة لـ”كأس آسيا”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285822.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com