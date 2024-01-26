“الخيبري” في تشكيل الجولة الثالثة لـ”كأس آسيا”

نجحت 8 منتخبات عربية في التأهل لثمن نهائي كأس آسيا 2023، وعلى رأسهم المنتخب الوطني، بينما فشلت عمان ولبنان في بلوغ هذا الدور.
وشهد التشكيل الأفضل للجولة الثالثة بدوري المجموعات لكأس آسيا لبطولة كأس آسيا، تواجد 4 لاعبين عرب.
وجاء التشكيل الأفضل للجولة الثالثة بكأس آسيا على النحو التالي:
حراسة المرمى: سارانون أنوين (تايلاند).
خط الدفاع: فروخ سيفيف (أوزبكستان)، عبد الله الخيبري (السعودية)، مصعب بطاط (فلسطين).
خط الوسط: علي جاسم (العراق)، مهدي طارمي (إيران)، بارفيز جون عمر باييف (طاجيكستان)، لي كانج أين (كوريا الجنوبية).
خط الهجوم : أيمن حسين (العراق)، أياسي أويدا (اليابان)، فيصل حليم (ماليزيا).
وفق “سبورت 24”.