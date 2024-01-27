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27/01/2024   12:33 م

“توليد” النصوص بـ”آبل برودكاست”

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أتاحت شركة “آبل” الأمريكية، ميزة دعم النصوص التي يتم إنشاؤها تلقائياً في تطبيق “آبل بودكاست” للملفات الصوتية، ما يُسهل على المستمعين متابعة برامجهم المفضلة.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن النصوص المولّدة ستظهر فقط لملفات البودكاست باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وذلك ضمن التحديثات التي يحتويها الإصدار الأحدث “iOS 17.4”.

وأشارت إلى أن الميزة الجديدة ستكون متاحة في أكثر من 170 دولة، حيث يمكن للمُستخدمين عرض نسخة نصية مباشرة من الحلقة، ويتم تمييز الكلمات أثناء استماعهم، والنقر أيضاً على أي مكان في النص لتشغيل الحلقة في هذا المكان المُحدد. وفق “أخبار 24”.

“توليد” النصوص بـ”آبل برودكاست”

مال وأعمال
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