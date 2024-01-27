أول لقاح لـ”ملاريا” الأطفال

يودي مرض الملاريا بحياة 600 ألف طفل من أصل 250 مليون حالة إصابة في القارة السمراء، ما دفع الكاميرون لتصبح أول دولة في العالم تعطي الأطفال بشكل روتيني لقاحًا جديدًا ضد المرض.
وتأمل الدولة الأفريقية في تطعيم حوالي 250 ألف طفل خلال العامين الجاري والمقبل، حيث ستستخدم الكاميرون أول لقاح لمكافحة الملاريا تمت الموافقة عليه، والمعروف باسم “موسكويريكس”.
وأفاد التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) في بيانٍ له مؤخراً، بأنه يعمل مع 20 دولة أفريقية أخرى لمساعدتها في الحصول على اللقاح، على أن تقوم تلك الدول بتحصين أكثر من 6 ملايين طفل حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.