مهندسة سعودية تحصد جائزة “الشابة المتميزة”

حصلت المهندسة الميكانيكية البحرية ريم الخويطر على جائزة “الشابة المتميزة”، وذلك على هامش المؤتمر البحري الدولي في دبي.
وتُعد “الخويطر”، أول مهندسة ميكانيكية سعودية تعمل في قطاع النقل البحري، حيث تواصل مسيرتها المهنية لدى شركة البحري وهي شركة الشحن الوطنية للمملكة، وهي أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة “VLCC” وناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.
وتعتبر جائزة “الشابة المتميزة للعام”، من الجوائز السنوية العالمية الواعدة في مجال النقل البحري، حيث يتم الترشح لها وفق معايير معينة يحددها خبراء مختصون بالقطاع.
يُذكر أن نسبة عمل والتحاق المرأة السعودية في القطاع النقل البحري في ارتفاع، ويأتي ذلك في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري.
ويعد مؤتمر “Shiptek” أحد المؤتمرات البحرية الرائدة في قطاع النقل البحري، حيث انعقد هذا العام في دبي خلال الفترة 24-25 يناير الجاري.
وفق “أخبار 24”.