مؤتمر “التعليم بالوطن العربي” ينطلق بجدة

شهدت محافظة جدة، اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي “مشكلات وحلول”، بمشاركة العديد من الأكاديميين والباحثين وطلاب الدراسات العليا من المملكة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية.
ويهدف المؤتمر، المقام في فندق راديسون بلو، إلى استعراض الجهود العلمية والتعليمية الحديثة، والإسهام في رفع مستوى جودة البحوث وبناء وتطوير المناهج الحديثة وإستراتيجيات التدريس الذكية والتوجيه الطلابي وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم التربوي.
وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مركز إثراء المعرفة، عبدالرحمن الزهراني، أن ثقافة المؤتمرات العلمية تعكس تبادل المعرفة والابتكار في المجالات العلمية، وتهدف إلى توفير منصة للباحثين لتقديم أحدث الأبحاث والمشاركة في حوارات علمية توفر فرصة للباحثين لعرض أعمالهم والتواصل مع زملائهم في المجال، مشدداً على أهمية التفاعل بين الباحثين وتبادل الخبرات في تقديم الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير مجال التعليم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النسخة الحالية من المؤتمر تتضمن جلسات علمية تتناول قضايا مثل توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في التعليم، والاتجاهات الحديثة في القيادة التربوية والأكاديمية، والإعداد الأكاديمي والتطوير المهني، بجانب محاور متنوعة تغطي مجموعة من المواضيع المهمة في التربية والتعليم.