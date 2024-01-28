كأس أفريقيا.. نيجيريا إلى “دور الثمانية”

سجل أديمولا لوكمان ثنائية ليمنح منتخب نيجيريا التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، بعد فوزه بهدفين دون رد على الكاميرون في دور الستة عشر للبطولة مساء السبت.
وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول لصالح نيجيريا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
وجاءت المباراة باهتة إلى حد كبير في أحداثها، مع انحصار اللعب في وسط الملعب، وغياب الفاعلية الهجومية للكاميرون.
وبدأت المباراة سريعة بين الفريقين في محاولة لخطف هدف مبكر، وكادت نيجيريا تحقق المطلوب بعد خمس دقائق إثر ضربة رأس من فيكتور أوسيمن تصدى لها فابريس أوندوا حارس الكاميرون.
وظنت نيجيريا أنها افتتحت التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعد ركلة ركنية أخطأ حارس الكاميرون في التعامل معها أكثر من مرة، ليسدد لوكمان من خارج المنطقة تصدى لها الدفاع قبل أن تصل الكرة إلى سيمي أجايي الذي سدد كرة سكنت الشباك بصعوبة.
لكن الحكم المغربي رضوان جيد أوقف احتفالات لاعبي نيجيريا وألغى الهدف لوجود تسلل على أجايي قبل التسجيل بعد مراجعة الحالة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد .
وهدأت المباراة قليلا في الدقائق التالية، وغابت الخطورة عن المرميين، مع محاولات للتقدم لم تسفر عن خطورة تذكر.
وحملت الدقيقة 36 انفراجة لنيجيريا بعد ضغط رائع من فيكتور أوسيمن على دفاع الكاميرون أثناء تنفيذ رمية تماس ليخطف الكرة من عمر جونزاليس ويمرر نحو لوكمان الذي سدد بقوة ورغم محاولة أوندوا التصدي للكرة إلا أنها دخلت الشباك.
واندفعت الكاميرون بحثاً عن تعديل النتيجة فيما تبقى من دقائق الشوط الأول، لكن دفاع نيجيريا أوقف محاولات غير مجدية من الهجوم الكاميروني.
وتعرض حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي لإصابة في الدقيقة 73 بعد تدخل من أحد مهاجمي الكاميرون، وظل يتلقى العلاج لأكثر من ست دقائق على أرض الملعب، قبل أن يخرج في الدقيقة 80 ويدخل بدلا منه الحارس البديل فرنسيس أوزوهو. وفق “سبورت 24”.
وأضاع أولالوا أينا فرصة حسم اللقاء لمصلحة نيجيريا في الدقيقة 84 بعد تمريرة من لوكمان داخل منطقة الجزاء، قابلها الظهير بتسديدة مباشرة تصدى لها الدفاع في اللحظة الأخيرة لتذهب الكرة لركلة ركنية لم يستفد منها الفريق.
وأضاف لوكمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من كالفين باسي قابلها جناح أتلانتا الإيطالي بتسديدة مباشرة في المرمى.
وضربت نيجيريا موعداً مع أنجولا في دور الثمانية، بعد فوز الأخيرة في وقت سابق على ناميبيا 3-صفر، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في مدينة أبيدجان.