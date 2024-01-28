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جديد المحليات > توريد 3 آلاف برميل يوميًا من الغاز “الثقيل”
28/01/2024   10:14 م

توريد 3 آلاف برميل يوميًا من الغاز “الثقيل”

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اتفقت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، مع شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف”، على توريد غاز التفريغ الثقيل، المستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.

وتشمل الاتفاقية، التي تأتي كجزء من مبادرة تحول الأعمال، على توريد كمية لا تقل عن 3 آلاف برميل يوميًا، حسب توافر المنتج، بما يتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو لمشاريعها المشتركة.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024، كما أنه من المتوقع أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل، زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس، بما يقارب 96 ألف طن متري سنوياً من الفئة الثانية، خصوصاً من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.وفق “أخبار 24”.

وينص الاتفاق، الذي يبدأ سريانه في 13 / 7 / 1445 هـ ويمتد لمدة 5 سنوات، على أن تكون تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها، والمرتبطة بأسعار السوق، كما يمكن تجديد العقد تلقائيًا لمدة مماثلة، ما لم يتم إنهاؤه طبقا لأحكام العقد.

توريد 3 آلاف برميل يوميًا من الغاز “الثقيل”

جديد المحليات
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