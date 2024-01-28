“موانئ” تحصد جائزة “البِنْية التحتية المميزة”

حصدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، جائزة “البِنْية التحتية المميزة” ضِمن جوائز “ShipTek”، إحدى أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، التي عُقدت بالإمارات.
تأتي الجائزة تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها، حيث أطلقت مشاريع ضخمة بـ640 مليون ريال، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة بميناء جدة الإسلامي، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
ووضعت حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتَي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بـ 7 مليارات ريال؛ لتطوير البِنْية التحتية، وتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء 3 قارات.
كما يأتي ذلك تأكيداً لتطور البِنْية التحتية بالموانئ، بأرصفة قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وبمعدات حديثة ومؤتمتة صديقة للبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والتنافسية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وشهد عام 2023م إنشاء ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية بمعايير عالمية، بقيمة 6 مليارات ريال، وتنامي الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والإقليمية العملاقة بمجال النقل البحري والخدمات اللوجستية؛ ما يسهم في دعم ونمو سلاسل الإمداد الدولية، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
حازت “موانئ” على 7 جوائز إقليمية ودولية في عام 2023م
وتُعَدّ الجائزة هي الثانية التي تحصل عليها “موانئ” خلال العام الجاري، حيث حصدت جائزة “أفضل مساهِمة في تطوير البِنْية التحتية الاقتصادية” ضِمن حفل جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية”، الذي أُقيم في دبي، مما يؤكد تميز جهودها في تطوير بنية وقدرات الموانئ السعودية.
وحازت على 7 جوائز إقليمية ودولية في عام 2023م، شملت: جائزة “أفضل ميناء في عام 2022” ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة “العلامة التجارية”، وجائزة “ميناء العام” لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى جائزة “التميز في تجربة العملاء”، وجائزة “البِنْية التحتية المتقدمة”، وجائزة “ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقاً للإنجازات الدولية”، و”جائزة ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقاً للاستثمارات”.
وفق “أخبار 24”.