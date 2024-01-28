“المواصفات” تدشن مبنى المختبرات بـ”ميناء جدة”

دشنت الهيئة السعودية للمواصفات والمعايير والجودة، مبنى مختبرات الهيئة الجديد في ميناء جدة الإسلامي بمنطقة مكة المكرمة.
وتهدف الهيئة بافتتاح مبنى المختبرات للارتقاء بالبنية التحتية للجودة في المملكة، والمساهمة في تسهيل وتيسير نفاذية المنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وأشار محافظ الهيئة، الدكتور سعد القصبي إلى أهمية دور هذه المختبرات في تقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة للقطاعين العام والخاص، مؤكدا أنها ستلعب دورًا حيويًا في دعم الدراسات والأبحاث العلمية، لما تمتلكه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المواصفات السعودية تمتلك منظومة فنيّة متطورة تشمل 26 مختبرًا متخصصًا، أجرت ما يزيد عن 33.9 ألف اختبار خلال عام 2023، استفاد منها 287 منشأة من مختلف القطاعات.