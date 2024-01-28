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28/01/2024   10:20 م

إطلاق “واتساب ناجز” لــ”الخدمات العدلية”

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أطلقت مراكز ناجز للخدمات العدلية، خدمة “واتساب ناجز”، التي تتيح الحصول على خدمات عدلية فورية عن طريق “الواتساب” وتتضمن دعماً قانونياً متقدماً، بهدف تيسير الوصول إلى الخدمات العدلية في أسرع وقت.

وأشار المركز إلى تقديم عدد من المميزات، وهي إتاحة إنهاء الخدمات العدلية من أي مكان وخلال وقت وجيز مقارنةً بالإجراءات الحضورية، من خلال فريق قانوني متخصص يعمل على إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بشكل فوري.

وتقدم الخدمة للجميع بجميع مناطق ومحافظات المملكة يومياً من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً عبر الرقم الموحد (966920008128 ).

وتقدم تجربة المستفيد على “واتساب تفاعلي” بشكل مماثل للمتوفرة في المراكز ويتم الرد على المستفيد بتحديد الخدمة “قضاء – تنفيذ – استفسار”، ويتم تنفيذ الطلب وفق إجراءات محوكمة وباستخدام التقنيات الحديثة، ويتم توجيه الطلب في مساره المخصص، ويتولى الفريق المختص تقديم الخدمة بشكل فوري عبر المحادثة المرئية مع مقدم الطلب. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مراكز ناجز، تسعى لتقديم خدمات جديدة وتطوير الإجراءات العدلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المحامين وأصحاب الأعمال والأفراد، وتُعنَى المراكز بتقديم جميع خدمات وزارة العدل بجودة عالية وبيئة عمل احترافية.

إطلاق “واتساب ناجز” لــ”الخدمات العدلية”

مال وأعمال
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