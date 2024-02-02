“تعاون” لتوظيف خريجي الجامعة “الإلكترونية”

بحث وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الأحمدي، مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بمنطقة الرياض عبدالرحمن المغيليث، سبل الاستفادة من برامج الصندوق المختلفة لرفع نسب توظيف خريجي الجامعة.
وجرى في مقر الجامعة بالرياض بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين أيضاً، وإمكانية استحداث مكتب توظيف بالجامعة بالتعاون مع “هدف”؛ لتعزيز تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل.
وأوضح الأحمدي أن الجامعة تسعى دائماً إلى التكامل مع الجهات الأخرى ومد جسور التعاون في الشراكات بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للجامعة لتكون شريكاً فعالاً في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة وجاذبة للمتعلمين، تسهم في تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات والقدرات وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أن الجامعة تقدم خدماتها التعليمية في 13 فرعاً موزعة على مناطق المملكة المختلفة وتسعى للاستفادة من تلك الميزة التنافسية بين الجامعات الحكومية السعودية لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع العديد من القطاعات في المجالات التي تسهم برفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم مهارياً ومعرفياً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي وفق تطلعات القيادة الحكيمة لتحسين جودة المخرجات التعليمية في الجامعات وتمكينها من الإسهام في تحقيق الرؤية الطموح في بناء مجتمع حيوي قائم على الإبداع والابتكار، وتحقيق اقتصاد مزدهر قائم على الاستدامة والتنوع، بما يسهم في إعدادِ خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية، مبيناً أن تلك الجهود انعكست على جودة مخرجات الجامعة، حيث حققت نسباً عالية في توظيف خريجها في سوق العمل.