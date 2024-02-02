تطوُّرات نقل مباريات الهلال الآسيوية إلى “المملكة آرينا”

أفادت مصادر بأن وفد الاتحاد الآسيوي الذي تفقد ملعب المملكة آرينا يوم الأربعاء الماضي دوّن بعض الملاحظات الطفيفة التي يمكن تعديلها.
ويرغب الهلال في خوض مبارياته في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة آرينا.
وأوضحت المصادر أن هذه الملاحظات لن تستغرق وقتا طويلاً، ويمكن إنجازها خلال أسابيع قليلة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيخوض مباراة ربع النهائي الآسيوي على ملعب المملكة آرينا بنسبة تتجاوز 80% في حال تأهُّله.
وكذلك من المقرر أن يخوض الهلال مبارياته في دوري روشن على ملعب المملكة آرينا بداية من الجولة 22 المقرر لها في الأول من مارس المقبل. وفق “سبورت 24”.
وفي ذات الشأن أوضحت المصادر أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب لتصل إلى قرابة 30 ألفاً بدلا من 26 ألف مشجع سيتم البدء في أعمالها بعد نهاية الموسم الكروي الحالي ، وتحديداً في الصيف المقبل .
وكان “سبورت 24” قد أشار في 31 يناير الماضي إلى انتظار الهلاليين لقرار الاتحاد القاري حول “ملعبهم الجديد.