أمراض “المناعة” تتضاعف لدى “النساء”

تزيد احتمالية إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتية بما يصل إلى 4 مرات أكثر من الرجال، وهي الحالات التي يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا الجسم عن طريق الخطأ.
وذهبت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ستانفورد” الأمريكية، إلى أن سبب تضاعف الإصابة لدى النساء يكمن في وجود نسختين من “الكروموسوم X” في الخلية، حيث يسبب هذا الكروموسوم زيادة في إنتاج البروتينات المسببة لتلك الأمراض.
ولفتت الدراسة المنشورة بدورية “Cell” العلمية، إلى أن احتمالية الإصابة يعززها التصاق هذا الكم الكبير من البروتينات بجزيء يسمى “Xist”، ما يعطل قدرة الحمض النووي للنساء على إسكات إحدى نسختي الكروموسوم X. وفق “أخبار 24”.
ويوجد أكثر من 80 نوعاً من أمراض نقص المناعة الذاتية، أبرزها أمراض السكري، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والأمعاء الالتهابية، والتصلب المتعدد، ومتلازمة “غيلان باريه”.