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03/02/2024   9:57 ص

بكتيريا “قاتلة” تظهر في “الصين”

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اكتشف العلماء نوعًا جديداً من البكتيريا الإشريكية القولونية، والتي تعد واحدة من السلالات شديدة العدوى البارعة في مقاومة المضادات الحيوية، وذلك بعد تفشيها بين الأطفال بالمستشفيات الصينية.

وكشف تحليل تم إجراؤه في مختبرات جامعة “برمنغهام” البريطانية، أن السلالة الجديدة التي تحمل اسم “B5/H24RxC”، قادرة على النمو بمعدل أسرع وإلحاق المزيد من الضرر بالكائنات الحية مقارنة بالإصدارات السابقة.

وجاءت هذه النتائج المنشورة بدورية “Nature Communications” العلمية، بعد فحص عينات سريرية مأخوذة من مستشفيات تقع في 26 مقاطعة صينية، حيث أشار الباحثون إلى أن البكتيريا تسببت في إصابة المرضى محل الدراسة بالتهاب المسالك البولية. وفق “أخبار 24”.

بكتيريا “قاتلة” تظهر في “الصين”

طب وتداوي
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