“للقائنا هدف”.. تمكين رائدات الأعمال

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، منتدى حوارياً تحت عنوان “للقائنا هدف”، يستهدف تمكين رائدات الأعمال وخريجات الكلية.
المنتدى الذي نظمته الكلية التقنية للبنات، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة، تضمن جلستين حواريتين وورش عمل عن الأوردوينو، والطباعة على الحقائب، والمكياج والعناية.
كما تضمن إقامة أركان عن الفنون التقنية، وأعمال ومخرجات الأقسام التدريبية، ومنها القفاز الذكي للصم والبكم، وتطبيقات محاسبية باللغة العربية والإنجليزية، وتصاميم للأزياء. وفق “أخبار 24”.
وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد الزهراني، أن المنتدى يأتي انطلاقاً من الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكين المرأة السعودية، وتفعيل دورها الأساسي والقيادي في سوق العمل، من خلال تقديم التدريب والتأهيل، والبرامج التخصصية لبنات الوطن الغالي، لتوطين الوظائف في مختلف المجالات.