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جديد المحليات > “ميتا” تحتل أكبر مكسب يومي
04/02/2024   8:37 ص

“ميتا” تحتل أكبر مكسب يومي

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أضافت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، 196 مليار دولار إلى القيمة السوقية للأسهم، وهو ما يمثل أكبر مكسب ليوم واحد لأي شركة في تاريخ بورصة “وول ستريت”، بعد إعلانها عن أول أرباح لها محققةً نتائج قوية.

وارتفع سهم (META.O) بنسبة 20.3% خلال الجلسة، مسجلاً أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال عام، وثالث أكبر زيادة منذ ظهوره لأول مرة في البورصة عام 2012؛ حيث تجاوزت قيمته السوقية الإجمالية 1.22 تريليون دولار.

وسمحت الشركة قبل أيام من الذكرى السنوية الـ 20 لتأسيس “فيسبوك”، بإعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أنها تتوقع ارتفاعاً في أرباحها الفصلية بواقع 50 سنتًا للسهم. وفق “أخبار 24”.

“ميتا” تحتل أكبر مكسب يومي

جديد المحليات
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