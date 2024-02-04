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رياضة > “آل الشيخ”: 100 دولة ستُشاهد “ديربي الرياض”
04/02/2024   1:22 م

“آل الشيخ”: 100 دولة ستُشاهد “ديربي الرياض”

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اعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مواجهة “الهلال والنصر” حدثاً هو الأقوى في موسم الرياض، وربط ذلك بأعداد المشاهدات، التي قدر أن تتم من قبل 100 دولة حول العالم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس: “الكأس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس، الحدث الأقوى في موسم الرياض و100 دولة حول العالم تشوف.. النصر يدخل بفرصتين الفوز أو التعادل والهلال بفرصة وحدة الفوز ولا غير الفوز”.

وأتمّ رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ: “8 فبراير يوم للتاريخ ولا تقولون ودية ماعندنا شي ودي كل شي محسوب (بحط المكيف 16)”. وفق “أخبار 24”.

وفاز الهلال في مباراته الأولى بكأس موسم الرياض على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-3، قبل أن يفوز النصر على الفريق ذاته بسداسية نظيفة.

“آل الشيخ”: 100 دولة ستُشاهد “ديربي الرياض”

رياضة
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