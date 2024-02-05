تعاون سعودي – روسي بـ”الصناعة والتعدين”

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع نظيره الروسي دينيس مانتوروف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وروسيا لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين.
كما استعرض الجانبان، الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، وتشجيع الاستثمار في البلدين، جاء ذلك بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه، على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة الرياض.
يُذكر أن إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا بلغ 55.99 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وتمثلت أبرزها في التعبئة والتغليف، والسيارات، والكيماويات والبوليمرات، والمنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات. وفق “أخبار 24”.
فيما ضمت واردات المملكة من روسيا، المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والكيماويات والبوليمرات.